Son dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı arasındaki kötü gidişatı değerlendirmek için yapılan toplantıya takım kaptanı Burak Yılmaz da dahil oldu.

Toplantıdan Abdullah Avcı ile yolların ayrılması kararı çıkabileceği gibi, takım içinde radikal tedbirler alınması kararı alınarak, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması kararının da çıkabileceği ifade ediliyor.





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