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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Son dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu

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Son dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu

Ligde kötü günler yaşayan son olarak da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor tarafından kupanın dışına itilen Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı arasındaki kötü gidişatı değerlendirmek için yapılan toplantıya takım kaptanı Burak Yılmaz da dahil oldu.

Toplantıdan Abdullah Avcı ile yolların ayrılması kararı çıkabileceği gibi, takım içinde radikal tedbirler alınması kararı alınarak, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması kararının da çıkabileceği ifade ediliyor.

Son dakika | Beşiktaşta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu

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