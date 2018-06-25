Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar bombası!
BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına renkerine katacak.
CENK TOSUN'DAN PAYLAŞIM
Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına müjde verdi. Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Porto'da forma giyen yıldız oyuncu Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.
Cenk'in bu paylaşımı, Aboubakar'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.
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