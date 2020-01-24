MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 19:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile masaya oturma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından Sergen Yalçın hareketliliği yaşanıyor.

Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile masaya oturma kararı aldı.

Görüşmelerin en kısa sürede yapılması ve Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılması bekleniyor.

Sergen Yalçın, sezon başında anlaştığı Yeni Malatyaspor ile 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 24 puan toplamış ancak devre arası döneminde yollar ayrılmıştı.

Son Dakika | Beşiktaşta Abdullah Avcının yerine ilk aday Sergen Yalçın

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle