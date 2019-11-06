Son Dakika | Beşiktaş'ta 6 isim Braga kadrosuna alınmadı
Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, Braga maçının kadrosuna alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaşta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı.
Bugün saat 11:30da özel uçakla Portoya oradan da karayolu ile Bragaya gidecek olan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönülü maç kadrosuna dahil etmedi.
Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.
Siyah-beyazlılar yapılan son antrenman ile Braga maçı hazırlıklarını tamamladı...
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