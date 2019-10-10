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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 4 isim başkan adaylığını açıkladı! İşte yönetim kurulu listeleri...

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal başkanlığa adaylığını açıkladı.Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyor. Öte yandan başkan adaylarının listeleriyle ilgili de bilgiler gelmeye başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi.

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.
Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.

- Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi

Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.

Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Aker Çıtak, Tekinoktay'ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.

3. ADAY CEBİ OLDU

Siyah beyazlıların 3. başkan adayı ise Ahmet Nur Çebi oldu. Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi başkan adaylığını resmen açıklarken, yönetim listesini de Divan Başkanlık Kurulu'na verdi. Çebi yaptığı açıklama,"Olağanüstü bir genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık ve başvurumuzu yaptık. Camiamız için, Türk sporu için hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak gibi duruyor. Adayların birbiriyle ilgili nezaketini korumalarını rica ediyorum. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın zor günlerinde aday olarak ortaya çıkan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta 4 isim başkan adaylığını açıkladı İşte yönetim kurulu listeleri...

Son olarak Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen İsmail Ünal da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Böylece Beşiktaş'ta başkan adayı sayısı 4'e çıktı.

Beşiktaşta 4 isim başkan adaylığını açıkladı İşte yönetim kurulu listeleri...

Adalı'nın muhtemel listesi:

Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Melih Aydoğdu
Serkan Yazıcıoğlu
Erdal Karacan
Uğur Fora
Erdal Karacan
Numan Akpınar
Deniz Atalay
Mustafa Yazıcı

Ahmet Nur Çebi'nin muhtemel listesi:

Emre Kocadağ
Erdal Torunoğulları
Kemal Erdoğan
Bekan Gocay
Çağdaş Abraş
Ahmet Aksu
Selan Ersu
Erkan Doğruer
Berk Hacıgüzeller
Mesut Urgancılar
Mete Vardar

 

Hürser Tekinoktay'ın muhtemel listesi:

Tamer Mert
Emre Esen
Yağmur Sağnak
Levon Kamer Dökmeciyan
Ercan Özcan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
Ersan Aksoylu

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