Beşiktaş'ta 4 isim başkan adaylığını açıkladı! İşte yönetim kurulu listeleri...
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal başkanlığa adaylığını açıkladı.Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyor. Öte yandan başkan adaylarının listeleriyle ilgili de bilgiler gelmeye başladı. İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi.
Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.
Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.
Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.
- Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi
Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.
Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.
Aker Çıtak, Tekinoktay'ın listesini kendisinin vermesinin özel bir sebebi olmadığını kaydetti.
3. ADAY CEBİ OLDU
Siyah beyazlıların 3. başkan adayı ise Ahmet Nur Çebi oldu. Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi başkan adaylığını resmen açıklarken, yönetim listesini de Divan Başkanlık Kurulu'na verdi. Çebi yaptığı açıklama,"Olağanüstü bir genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık ve başvurumuzu yaptık. Camiamız için, Türk sporu için hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak gibi duruyor. Adayların birbiriyle ilgili nezaketini korumalarını rica ediyorum. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın zor günlerinde aday olarak ortaya çıkan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Son olarak Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen İsmail Ünal da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Böylece Beşiktaş'ta başkan adayı sayısı 4'e çıktı.
Adalı'nın muhtemel listesi:
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Melih Aydoğdu
Serkan Yazıcıoğlu
Erdal Karacan
Uğur Fora
Erdal Karacan
Numan Akpınar
Deniz Atalay
Mustafa Yazıcı
Ahmet Nur Çebi'nin muhtemel listesi:
Emre Kocadağ
Erdal Torunoğulları
Kemal Erdoğan
Bekan Gocay
Çağdaş Abraş
Ahmet Aksu
Selan Ersu
Erkan Doğruer
Berk Hacıgüzeller
Mesut Urgancılar
Mete Vardar
Hürser Tekinoktay'ın muhtemel listesi:
Tamer Mert
Emre Esen
Yağmur Sağnak
Levon Kamer Dökmeciyan
Ercan Özcan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
Ersan Aksoylu
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