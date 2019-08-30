Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'da
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kiralık olarak transfer ettiği Mohamed Elneny gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.
2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.
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