Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı.

Beşiktaş, Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Beşiktaş, oyuncuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücretin yapılan görüşmeler neticesinde 3.375.000 avrodan 2.475.000'ya düşürüldüğü duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR’a indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic’e Beşiktaşımızda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.