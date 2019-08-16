Son Dakika: Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu! 6 isim kadroda yok...
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz, Atiba ve Lens yer almadı.
Beşitkaş'ın DG Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Karius, Burak Yılmaz ve Atiba ile, cezalı Lens kafilede yer almadı.
Yeni transferler Victor Ruiz ve Rebocho kafilede yer aldı. Bunun haricinde transfer görüşmeleri yapan Mirin de kadroda yer almadı.
Liste şöyle;
Utku, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner, Pedro Rebocho, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Ljajic, Muhayer, Kartal, Erdem, Quaresma, Tyler Boyd, Orkan, Umut, Güven
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