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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 19:48,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: "Bırakmamın nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu"

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Son Dakika | Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: "Bırakmamın nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu"

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Orman, siyah-beyazlı kulübü bırakma sebebi olarak, "Benim bırakma sebebim ekonomik durum değil. Bırakmanın asıl nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu." dedi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu..

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi aradım ama açmadı, sempatik bir mesaj attım, cevap vermedi. Bu dakikadan sonra bir araya gelmem.

BIRAKMAMIN NEDENİ...

Beşiktaş'a geldiğimde stat yok, ortada takım yok, sponsorluklar yoktu. Gelirler temlikteydi. Gelirlerin temlikte olması yeni bir şey gibi aktarılıyor. Zaten bütün her şey temlik edilerek devam edildi. Benim bırakma sebebim de ekonomik durum değil. Bırakmanın asıl nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu."

Son Dakika | Beşiktaşın eski başkanı Fikret Orman: Bırakmamın nedeni Paralar nerede mevzusu

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