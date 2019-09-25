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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

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Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim, bu sezona ait olan 15 milyon euroluk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi’ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim’e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları’ndan men edilecek.

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan’ın görevini Divan Kurulu Başkan’ı Tevfik Yamantürk’e devretmesi bekleniyor. Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor...

Fanatik'te yer alan habere göre; İlk sıra UEFA tehlikesi var. Beşiktaş Yönetimi, bu sezona ait olan 15 milyon Euro’luk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi’ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim’e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları’ndan men edilecek. Ek olarak Ocak ayına kadar piyasaya 500 milyon TL’lik ödeme yapılması gerekiyor.

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Belediye’ye borç 22 milyon TL

Siyah-Beyazlılar’ın Beşiktaş Belediyesi’ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 22 milyon TL borcu bulunuyor. Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye’den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri’nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor. Yönetim, aylık 70 bin TL’ye kiraladığı BJK Koleji’ni, Başakşehir Koleji’ne aylık 295 Bin TL’ye vererek gelir elde etse de Belediye’ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

İcra takibi başlatıldı

Yönetim, bir kolejle anlaşma yaparak 6 milyon Dolar karşılığında Akatlar Spor Kompleksi’ni kiraya verdi. Eğitim kampüsüne çevirmek için düğmeye basılan projeye, Belediye’den izinler çıkmayınca kolej yetkilileri ödenen ücreti geri istedi. Fakat ödeme yapılmadı ve kur farkı göz önüne alınarak o tarihte 4.5 TL karşılığında kur sabitlendi. Gelinen noktada borç tekrar ödenmeyince eğitim kurumu Beşiktaş’a icra takibi başlattı.

Menajerlere ödenecek para

22 milyon Euro Bugün yapılacak divan kurulu toplantısında kongre kararı çıkarsa yeni yönetimi ayrıca menejerlik ücretleri ödemesi bekleyecek. Yapılan transferlerden dolayı sadece Ahmet Bulut’un kulüpten alacağı 11 Milyon Euro bulunuyor. Ayrıca kulübün menajerlere yaklaşık 22 milyon Euro borcu bulunduğu konuşulanlar arasında. Ek olarak Mart ayında açıklanan kulübün borcu 2.4 milyar TL civarındaydı. Ancak Bankalar Birliği’nden alınan kredi ve son yapılan transfer harcamalarıyla birlikte borcun, 3 milyar TL’yi de aştığı öğrenildi.

Son Dakika: Beşiktaşı bekleyen büyük tehlike UEFA...

Son Dakika: Beşiktaşı bekleyen büyük tehlike UEFA...

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