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Haber Giriş: 01.02.2020 - 16:08,
Son Dakika | Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı! İşte forma numarası...
Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.
Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
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