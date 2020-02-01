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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı! İşte forma numarası...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı! İşte forma numarası...

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Son Dakika | Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı! İşte forma numarası...

Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Son Dakika | Beşiktaş, yeni transfer Boatengin lisansını çıkardı İşte forma numarası...

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