Son dakika! Beşiktaş yeni başkanını seçiyor
Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun seçileceği genel kurul başladı. Başkanlık yarışını canlı takip ediyoruz...
Beşiktaş'ta beklenen gün geldi. Siyah beyazlı ekipte yeni başkan ve yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul ile belli oluyor.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kurul 10:30'da başladı. Kongrede 14 bin 950 üyenin oy kullanması bekleniyor.
Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34. başkanı olmak için yarışıyor.
Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:
Ahmet Nur Çebi:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
Serdal Adalı:
Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu
Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora
Hürser Tekinoktay:
Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu
Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu
AHMET NUR ÇEBİ: ''KOLTUK İÇİN GELMİYORUM''
Adaylardan ilk söz alan Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi, ''Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul istiyorum. Katılımcı ve paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Birlik beraberliğimizi herkese gösterelim. Beşiktaş’ta bindirilmiş kitleler yoktur. Beşiktaş’ta böyle bir şey olmadığını herkes görecek. Bugün Beşiktaş için bir yol ayrımıdır. Ben koltuk için gelmiyorum. Ben Beşiktaş'a bir şeyler vermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.
TEKİNOKTAY: ''PAYLAŞIMCI BİR BEŞİKTAŞ İSTİYORUM''
Bir diğer aday Hürser Tekinoktay ise ''Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır. 3 ay önce Fikret Orman bey ile seçime girmiştik. Şimdi diğer 2 adayla beraber yarışıyoruz. Buraya gelen tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum. Biz eski günlere dönmeyi vaat ediyoruz. Ajax’ın futbolcu fabrikası olması gibi Beşiktaş’ın da futbolcu ürettiği eski dönemlere dönmesini arzuluyoruz. Futbolu Rasim Kara ve Toschak’a emanet edip kurumsallaşmak istiyoruz...'' sözlerini kullandı.
SERDAL ADALI: ''HAYIRLI OLSUN''
Son olarak söz alan Serdal Adalı ise ''Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.'' dedi.
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