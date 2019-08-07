Son Dakika | Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen bitirdi.
Beşiktaş geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Transfer bu video ile duyuruldu;
😉 Transferrrr #3: Ailemize hoş geldin ✍🦅 pic.twitter.com/D2IQWwybjp— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 7, 2019
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