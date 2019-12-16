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Futbol
16.12.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber

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Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

Mensah, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. 

Yıldız futbolcunun adı transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

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Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir'in hedefi A Milli forma...

"Avrupa'da oynamak, ülkemizi gururlandırmak istiyorum"Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla attığı golle lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki futbolcu Emre Demir, A Milli Takım'la 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek istediğini söyledi.
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Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçenin istediği Bernard Mensahtan kötü haber

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