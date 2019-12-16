Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber
İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
Mensah, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.
Yıldız futbolcunun adı transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
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