Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Tyler Boyd için kritik gün!
Beşiktaş'ta gözler Tyler Boyd'un üzerinde. Kadroda düşünülmeyen Amerikalı oyuncunun geleceği bugün netleşecek.
Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde gözler, takımın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’a çevrildi.
Etkisiz performansı sebebiyle kadroda düşünülmeyen genç futbolcu için Ankaragücü’yle kiralama görüşmeleri yapan Siyah- Beyazlılar’ın, bu konuda bugün içerisinde sonuç alması bekleniyor.
Transfer tahtasını dün açtıran Başkent ekibiyle yapılan görüşmelerin bugün noktalanması planlanıyor. (Fanatik)
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