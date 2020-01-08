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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Musa Barrow sürprizi

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Musa Barrow sürprizi

Transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan bir iddia geldi.

Beşiktaş'ın İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor Musa Barrow ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise TFF'nin verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi. (Takvim)

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