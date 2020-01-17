Son dakika Beşiktaş transfer haberleri |Jeremain Lens pürüz çıkartıyor
Lokomotif Moskova'nın talip olduğu Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde.
Daha önce Fenerbahçe formasıyla start verdiği Türkiye serüveninde dördüncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğu ve Moskova'ya gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı idareciler ise transfere bütçe oluşturabilmek adına 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. (Fotomaç)
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