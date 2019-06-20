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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen doğruladı!
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Futbol
Fanatik
20.06.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen doğruladı!

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fouad Bachirou, Beşiktaş'ı resmen doğruladı!

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ön libero transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Malmö'de forma giyen Fouad Bachirou'nun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki Komorlu futbolcudan da konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ön libero transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Malmö'de forma giyen Fouad Bachirou'nun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Komorlu futbolcunun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah Beyazlılar'ın birkaç ay önce gündemine aldığı ifade edilen Bachirou da gazeteye verdiği demeçte Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini doğrularken olası bir transfere de göz kırptı. İşte Komorlu oyuncunun o sözleri:

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini arkadaşlarım vasıtasıyla duydum. Ancak bu ilginin ne kadar somut olduğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Benim için çok onur verici bir şey olsa da bana ulaşan bir şey olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili daha fazla bir şey bilmiyorum."

"Beşiktaş, büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var. Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasındalar. Onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük."

"Hedefim, gelecekte daha büyük bir ligde forma giymek. Bu noktada tercihim, Avrupa'nın elit liglerinden biri. Ancak başarılı olmak için iyi oynamam ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamam gerekir. Malmö'nün beni satıp satmayacağını ise bilmiyorum. Niyetleri hakkında da bir fikrim yok."

"Her zaman en iyi ligin en büyük kulübünde oynamak istemişimdir. Ama şu anki hedefim Malmö'yle lig şampiyonluğunu elde etmek. Kulüple yeni kontrat imzaladım. Dolayısıyla neler olacağını bu yaz hep birlikte göreceğiz. Eğer bir teklif gelirse yönetim bunu değerlendirecektir."

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