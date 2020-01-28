Haber Giriş: 28.01.2020 - 08:25,
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi
Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi...
Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. (Takvim)
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