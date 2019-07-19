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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
19.07.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem Durmisi ve Boli...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem Durmisi ve Boli...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kamp yaptıkları Riva'da yönetici Umut Güner ile transfer konusunu masaya yatırdı. Transfer zirvesinin ardından iki futbolcunun transferi için harekete geçildi.

Önceki akşam 21.00'de başlayan görüşme 3 saat sürdü. Abdullah Avcı'nın birçok not aldığı ve düşünceli olduğu gözlerden kaçmadı.

Bu görüşmenin ardından dün Belçika'ya giden Futbol Direktörü Ali Naibi, forvete takviye için gündemde bulunan Yohan Boli için görüşmeler yürütecek.

St. Truiden ile 25 yaşındaki oyuncu için masaya oturacak olan siyah beyazlı idareci anlaşma zemini arayacak. Boli geçtiğimiz sezon 36 maçta 14 gol atarken, 5 tane de asist yaptı.

DURMİSİ TAMAM SIRA KULÜBÜNDE

Kanatlarını Tyler Boyd ile güçlendiren, sol stopere de Vitor Hugo'yu getiren Beşiktaş'ta sıra sol beke geldi. Siyah beyazlılar, bir süredir gündemlerinde olan Rıza Durmisi ve kulübü Lazio ile temasa geçti.

Marsilya'nın da talip olduğu 25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, Lazio ile pazarlıklarını sürdürüyor.

İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren Beşiktaş, 8 milyon Euro olan zorunlu satın alma opsiyonunu indirmek için uğraş veriyor.

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