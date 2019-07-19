Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem Durmisi ve Boli...
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kamp yaptıkları Riva'da yönetici Umut Güner ile transfer konusunu masaya yatırdı. Transfer zirvesinin ardından iki futbolcunun transferi için harekete geçildi.
Önceki akşam 21.00'de başlayan görüşme 3 saat sürdü. Abdullah Avcı'nın birçok not aldığı ve düşünceli olduğu gözlerden kaçmadı.
Bu görüşmenin ardından dün Belçika'ya giden Futbol Direktörü Ali Naibi, forvete takviye için gündemde bulunan Yohan Boli için görüşmeler yürütecek.
St. Truiden ile 25 yaşındaki oyuncu için masaya oturacak olan siyah beyazlı idareci anlaşma zemini arayacak. Boli geçtiğimiz sezon 36 maçta 14 gol atarken, 5 tane de asist yaptı.
DURMİSİ TAMAM SIRA KULÜBÜNDE
Kanatlarını Tyler Boyd ile güçlendiren, sol stopere de Vitor Hugo'yu getiren Beşiktaş'ta sıra sol beke geldi. Siyah beyazlılar, bir süredir gündemlerinde olan Rıza Durmisi ve kulübü Lazio ile temasa geçti.
Marsilya'nın da talip olduğu 25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, Lazio ile pazarlıklarını sürdürüyor.
İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren Beşiktaş, 8 milyon Euro olan zorunlu satın alma opsiyonunu indirmek için uğraş veriyor.
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