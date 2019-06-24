Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Douglas imzaya geliyor
Siyah-Beyazlılar’ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bekin, son görüşmelerin ardından 2+1 yıllık imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından Kartal’ın 8 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak kampına katılması planlanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Katalan devi Barcelona’dan geçen sezon Sivasspor’a kiralanan Douglas, Kırmızı-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını kısa sürede parlatmıştı. Dönemin sona ermesinin ardından hem Barcelona hem de Sivasspor’la anlaşması biten 28 yaşındaki sağ bek, Kara Kartal’ın radarına girmişti.
Adı Galatasaray ile anılan ve sarı kırmızılılara transfer olması beklenen Brezilyalı futbolcu için devreye giren Beşiktaş oyuncunun menajeriyle seneliği 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da transferine onay verdiği Brezilyalı futbolcunun, son görüşmelerin ardından önce resmi imzayı atıp ardından Beşiktaş’ın 8 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.
Dünya devlerinde görev yaptı
Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona, Benfica, Sporting Gijon ve Sao Paulo gibi kulüplerde forma giymişti.
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