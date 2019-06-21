Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Mirin teklifini reddetti
Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Nicolas Isimat-Mirin'i satmayı planlarken Alkmaar'dan gelen ilk teklif yönetim tarafından onay almadı.
Hollanda ekibinin verdiği rakamın 700 bin Euro olması nedeniyle bu öneriyi reddeden Beşiktaş'a Alkmaar'ın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi bu oyuncuyu 1.5 milyon Euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyor.
Geçen sezon kötü not aldı
Beşiktaş'ın geçen sezon Ocak ayında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Mirin 20 maçta forma giyerken, performansı düş kırıklığı yaşatmıştı.
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