Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş yeni forvetini bekliyor...

Beşiktaş'ın İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Gambiyalı santrfor Musa Barrow ile ilgilendiği ileri sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için ise TFF'nin verdiği 2 milyon TL'lik transfer limitine itiraz etmeyi de planladığı ifade edildi. (Takvim)

BALOTELLI, ZAZA, RODALLEGA...

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda ara transferde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, TFF’den olumsuz yanıt gelmesi halinde oyuncu satışı yaparak transfer bütçesi oluşturacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda Avcı’nın taleplerini karşılamak için sınırları zorlama kararı aldığı kaydedildi. Beşiktaş, forvet transferi konusunda Torino’lu Simone Zaza, Brescia’lı Mario Balotelli ve Denizlispor’dan da Hugo Rodallega’yı gündeminde tutuyor. (Fanatik)

SÜRPRİZ: PARAGUAYLI SANTANDER

İtalyan basını ise Beşiktaş'ın Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı. Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

VIDA İÇİN ASTON VILLA'YA TRANSFER CEVABI

Domagoj Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Aston Villa'nın Hırvat stopere karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği ancak siyah-beyazlıların kapıyı 8 milyon Euro'dan açacağı gelen bilgiler arasında.

CENK TOSUN ISRARI SÜRÜYOR

Transfer listesinin başına forveti koyan Beşiktaş, İtalya'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim Cenk Tosun. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.