Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş aradığı golcüyü Arabistan'da buldu! Aleksandar Prijovic...

Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak.

Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

Sırp forvetin alacaklarına karşılık Alİttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.

Beşiktaş harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.

İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı. (Takvim)

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