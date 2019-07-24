Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Avusturya'da denemeye alacak
Transferin sessiz takımı Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Avusturya'ya gidecek olan siyah beyazlılar transferde sadece ABD'li Tylor Boyd'u kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş sürpriz bir ismi Avusturya'ya kampında denemeye alacak.
Bu isimin Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in 2. Lig'deki takımında forma giyen 17 yaşındaki Bosnalı futbolcu Ajdin Hasic.
Siyah beyazlılar kampta denemeye alınacak olan sağ kanat oyuncusunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın beğenmesi halinde kadrosuna katacak.
Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Hasic, oynadığı 5 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
Genç futbolcu Avusturya'ya giden kamp kafilesinde yer aldı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaları izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle