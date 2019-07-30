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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
30.07.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atletico Madrid, Beşiktaş genç ismi Dorukhan Toköz'ün peşinde!

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Kara Kartal’ın genç yıldızına İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi talip oldu... İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimleri arasına giren ardından A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdelerinden biri olmaya devam ediyor...

İtalya Serie A’dan birçok kulübün radarında bulunan 23 yaşındaki ön liberoya son olarak dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in talip olduğu ortaya çıktı.

Menajerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’la ilk teması kuran Atletico’nun, genç oyuncuyu transfer edip uyum sürecini kolay atlatması için 1 sezonluğuna La Liga’dan başka bir takıma kiralama planı olduğu kaydedildi.

Kararını verdi

Atletico Madrid’in yakın zaman içerisinde Beşiktaş’ın kapısını resmen çalması beklenirken Siyah-Beyazlılar’ın da Dorukhan’la ilgili olarak isteği net... Udinese’den sözlü olarak gelen 6 milyon Euro’luk teklifi geri çeviren Başkan Fikret Orman’ın, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’luk değer belirlediği ve İspanyol kulübüne de aynı kararını ileteceği belirtildi.

Kariyerine ilk etapta Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan Dorukhan’ın, kulüplerin anlaşması halinde Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atletico Madrid, Beşiktaş genç ismi Dorukhan Toközün peşinde

 

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