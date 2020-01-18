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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Adem Ljajic ayrılık kararı verdi!

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Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Adem Ljajic ayrılık kararı verdi!

Beşiktaş’ta performansıyla eleştirilen odağında olan isimlerden Adem Ljajic’in ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Beşiktaş’ın sezon başında Torino’dan bonservisini aldığı Adem Ljajic, Kara Kartal’da Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kalmıştı.

Bu durumdan dolayı sürekli olarak eleştirilerin hedefi olan Ljajic’in yönetimle görüşüp ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Yetenekli futbolcu bu sezon forma giydiği 20 maçta takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. (Fanatik)

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