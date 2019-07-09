Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Avrupa kulüpleri siyah beyazlı kulübün kapısını transfer teklifleriyle çalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon, oynadığı futbolla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için İtalyan ekibi kesenin ağzını açtı.
Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor'un yaptığı Udinese, bir kez daha Dorukhan'ı transfer etmek için harekete geçti.
A Spor'un haberine göre İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese, 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını 8,5 milyon Euro'luk (54 milyon TL) teklifle çaldı.
Udinese, geçtiğimiz günlerde Dorukhan için 8 milyon Euro (51 milyon TL) teklif ederken bu rakam Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti. İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.
Başkan Fikret Orman, 10 milyon Euro'dan (64 milyon TL) aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Udinese'yle birlikte Inter, Lazio, Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan, başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi. Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricinde burada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 150 bin Euro karşılığında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan, siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.
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