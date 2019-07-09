Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...
GeriFutbol Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
09.07.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Avrupa kulüpleri siyah beyazlı kulübün kapısını transfer teklifleriyle çalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon, oynadığı futbolla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için İtalyan ekibi kesenin ağzını açtı.

Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor'un yaptığı Udinese, bir kez daha Dorukhan'ı transfer etmek için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese, 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını 8,5 milyon Euro'luk (54 milyon TL) teklifle çaldı.

Udinese, geçtiğimiz günlerde Dorukhan için 8 milyon Euro‌ (51 milyon TL) teklif ederken bu rakam Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti. İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.

Başkan Fikret Orman, 10 milyon Euro'dan (64 milyon TL) aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Udinese'yle birlikte Inter, Lazio, Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan, başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi. Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricinde burada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 150 bin Euro karşılığında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan, siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TLye çıktılar Dorukhan Toköz...

Beşiktaş'ın unutulmazları Beşiktaş müzesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fatih Terim'den olay yaratacak karar! Arda Turan...
Futbolcuların tatil paylaşımları
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 54 milyon TL'ye çıktılar! Dorukhan Toköz...
Muriqi, ülkesine de para kazandırdı