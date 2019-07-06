Son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri! Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri! Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...
GeriFutbol Son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri! Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
06.07.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri! Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri! Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel'e Copa America sonrası ilk teklif İtalyan ekibi Fiorentina'dan geliyor. Fiorentina'nın 5 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı iddia edilse de, Beşiktaş Yönetimi bu futbolcu için en az 8 milyon Euro istiyor.

İtalyan ekibi Fiorentina, Gary Medel'i kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Copa America'da forma giyen ve yarı final oynayan Şili'nin değişilmez isimlerinden olan Medel'i takip eden Fiorentina, Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklif yapmayı planlıyor.

Teklif hazırlığı Beşiktaş Yönetimi'ne ulaşırken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için 8 milyon Euro isteyeceği öğrenildi.

Pazartesi hazırlıklara başlayacak olan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde transferde sessizlik sürerken, Kartal'ın gündemine de birçok isim geldi. Medel için iyi bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satmayı düşünen Beşiktaş, gelecek olan parayla da transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor. Ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimlerden birisi olan Medel için, değerini bulmayan bir teklif gelmesi halinde, siyah-beyazlı yönetim transferi onaylamayacak.



Boyd için gün sayılıyor

Tyler Boyd'la uzun süredir görüşen ve anlaşamaya varan Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Vitoria Guimaraes'le de anlaşmaya yakın.

Beşiktaş, bu futbolcu için son olarak 2 milyon Euro teklifte bulunurken, Portekiz ekibi 2.4 milyon Euro'ya indi. Beşiktaş Yönetimi, Guimaraes'in taksitle ödeme seçeneğini kabul etmesi halinde, 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle bu futbolcuyu kadrosuna katacak. Kartal'da diğer hedef ise Ali Adnan. Özellikle sol bek konusunda, Adriano'nun da takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri Medel, Boyd, Holtby, Ali Adnan...

Kagawa olmadı, hedefte Holtby var

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa'yı tekrar kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde başarılı olamazken, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile ilgilenmeye başlamıştı.

Holtby için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederse, önümüzdeki günlerde bu transferi noktalayacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesi! Rodrigues ve Kolarov...
Tire 1922 Spor’un adı ’Buca Futbol Kulübü’ oldu!
Dele Alli baygınlık geçirdi! Şezlongda uzanırken...
Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"