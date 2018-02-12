SON DAKİKA - Beşiktaş taraftarı Konya'da yok!
Siyah beyazlı taraftarlar geçtiğimiz haftalarda Bursa’da oynanan maçın ardından bu kez de Konya’da takımlarını destekleyemeyecek.
Bilindiği gibi Süper Kupa maçında iki kulüp taraftarı arasında gerginlik yaşanmıştı. Samsun’da oynanan final maçında Atiker Konyaspor ve Beşiktaş taraftarlarının yaşadığı gerginliğin ardından, Konyaspor 5, Beşiktaş ise 1 iç saha maçını seyircisinden yoksun oynamak zorunda kalmıştı. Akabinde iki kulüp yöneticilerinin aldığı ortak karar sonrası, Eylül ayında İstanbul’da oynanan maçta yeşil beyazlı ekibin taraftarları tribünde yer almamıştı. Süper Lig’in ikinci devre maçında bu hafta Konya’da karşılaşacak iki takımın mücadelesinde ise, bu kez siyah beyazlı taraftarlar takımının yanında olamayacak...
Konuyla ilgili bilgi aldığımız Atiker Konyaspor yönetimi ise, "İki kulübün ortak aldığı bir karar. Yaşanması muhtemel yeni olayların önüne geçmek için böyle bir karar aldık" dedi.
Ülkemizde son yıllarda derbilerde kalkan yasakların ardından taraftarlar deplasman tribünlerinde takımlarını destekliyor. Ancak Beşiktaş taraftarları, 2 hafta önceki Bursaspor deplasmanının ardından, bu hafta da Atiker Konyaspor deplasmanında takımlarının yanında olamayacak…
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