Son Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Siyah beyazlı ekibin sözleşmesini feshettiği Orkan Çınar, MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
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