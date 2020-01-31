MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlı ekibin sözleşmesini feshettiği Orkan Çınar, MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

Son Dakika | Beşiktaş, Orkan Çınarın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle