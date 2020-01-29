Son Dakika | Beşiktaş, Oğuzhan'ın Feyenoord'a transfer olduğunu açıkladı
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı ifade edildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam’a kiralanmıştır."
Beşiktaş, Oğuzhan'ın transferini TFF'ye de bildirdi.
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