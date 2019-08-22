Son dakika: Beşiktaş N'Koudou transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 22, 2019
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