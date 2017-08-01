Son dakika: Beşiktaş Negredo için İspanya'ya gidiyor

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Alvaro Negredo tranfserinde sıcak saatler yaşanıyor.

İspanyol golcü için harekete geçen Beşiktaş çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta İspanya'da Negredo'nun menajeri ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dış transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, oyuncunun menajerine son tekliflerini ileterek beklemeye geçmişti.

Negredo için Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut Valencia'da hem oyuncunun kulübü hem de menajeri ile görüşmeler yaptı.

Şimdi de Beşiktaş Kulübü yöneticileri oyuncunun transferini bitirmek üzere İspanya'ya gitmek üzere yola çıktı.