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Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı!

Beşiktaş, genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladığını açıkladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Oktay'ın takıma katılmasıyla transfer çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Beşiktaş Kulübü de Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Muhayer Oktay, bu sezon Süper Lig'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

Son Dakika | Beşiktaş, Muhayer Oktayı Giresunspora kiraladı

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Son Dakika | Beşiktaş, Muhayer Oktayı Giresunspora kiraladı

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