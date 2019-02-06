Son dakika! Beşiktaş, İlhan Mansız ile yolları ayırdı
Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız ile yollarını ayırdı.
İlhan Mansız'ın belindeki rahatsızlıktan ötürü, sağlık gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan İlhan Mansız, Guti Hernandez ile birlikte Şenol Güneş'in yardımcılık görevini yürütüyordu.
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