Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın: "Beşiktaş ile para konuşmam"

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. (Takvim)

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



