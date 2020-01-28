Son dakika | Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti

Beşiktaş, 2-1 yenildiği Göztepe karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarlanması talebini yazılı olarak TFF'ye iletti.

Göztepe’nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı. Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti.



Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca G.Antep, G.Birliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF’ye başvurdu.



RESMİ AÇIKLAMA



"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



Beşiktaş JK

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