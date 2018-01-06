Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun transferinin rakamlarını açıkladı

Beşiktaş Futbol A.Ş., Cenk Tosun’un Everton’a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için

15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir.”

CENK TOSUN'A VEDA MESAJI

Beşiktaş Cenk Tosun içni şu veda mesajını paylaştı:

Beşiktaşımız ile özdeşleşen kişiliği, saha içindeki duruşu, işine olan sadakati, mücadelesi ve azmiyle hem siyah-beyaz aşıklarının hem de futbolseverlerin gönüllerinde taht kuran bir isim Cenk Tosun...



Taraftarlarımızın dilinden düşürmediği "Bu asla veda değil" sözü bugünkü durumu ne kadar da güzel özetliyor.



Bizim "Tosun Paşa"mız bundan sonraki dönemlerde takımımızda olmayacak, ama biliyoruz ki her zaman kalbinde siyah-beyaz aşkı taşıyacak...



Büyük taraftarımız ve camiamızın kalbinde kurduğu tahtı ise hiç inmeyecek...



Tosun Paşamız Beşiktaş'a veda etse de, hatırası hep bizimle olacak...



Cenk Tosun'un Beşiktaşımıza kattıklarını anlatmaya söz yetmez.



Unutulması mümkün olmayan anılar hafızalarımızda taptaze...



İngiltere'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz Cenk...



Bu asla bir veda değil, bir gün yine buluşacağız.

CENK'TEN DUYGUSAL VEDA



