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GeriFutbol SON DAKİKA | Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:18,Son Güncelleme:/

SON DAKİKA | Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

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Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA | Beşiktaş Burak Yılmazın sözleşmesini uzattı

 

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