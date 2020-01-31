Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:08,
Son Dakika | Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı | Transfer Haberleri
Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren siyah beyazlılarda ilk imza atıldı. Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme yapıldı.
Spor Arena / İsmail Er | Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic’te mutlu sona ulaşıldı.
Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic’le bugün 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hasic imza sebebiyle U19 Takımı’nın dünkü antrenmanında yer almadı.
İşte Sergen Yalçın'ın imza töreni;
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