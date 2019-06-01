Son dakika... Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı!
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın göreve getirildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan o açıklama:
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Muhayer Oktay gibi gençlerin Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ında önemli yer tutması bekleniyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle