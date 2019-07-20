Son dakika: Berke Özer, Westerlo'da!
Fenerbahçe, genç kaleci Berke Özer'in Belçika'nın Westerlo takımına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır. Kalecimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Westerlo'da yönetici olan eski Fenerbahçeli idari menajer Hasan Çetinkaya, geçtiğimiz gün Berke transferi için uğraştıklarını söylemişti.
Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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