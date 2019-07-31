Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstürü çekildi
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.
Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
Kura çekimi TBF CEO’su Ömer Onan’ın açılış konuşması ile başladı.
Ardından TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier bir konuşma yaparak BSL’nin geçtiğimiz sezon ulaşılan verileri, gelecek sezonda yürürlüğe girecek yeni uygulamaları ve değişiklikleri anlattı.
Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri de, kura çekimi esnasında, gelecek sezon için bütün katılımcılara başarı ve şans dileklerini iletti.
Kura çekimi sonucunda BSL’de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Bahçeşehir Koleji– Beşiktaş Sompo Sigorta
Türk Telekom – Galatasaray Doğa Sigorta
Gaziantep Basketbol – Afyon Belediyespor
İstanbul BBSK – Fenerbahçe Beko
Bursaspor – Tofaş
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol – Darüşşafaka Tekfen
Teksüt Bandırma – Pınar Karşıyaka
Anadolu Efes – Ormanspor
BSL’de 2019-2020 sezonu maçları 27 Eylül 2019’da başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 10 Ocak 2020’de başlayacak olup, normal sezon 4 Mayıs 2020’de tamamlanacak.
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