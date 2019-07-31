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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
31.07.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstürü çekildi

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Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. 

Kura çekimi TBF CEO’su Ömer Onan’ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier bir konuşma yaparak BSL’nin geçtiğimiz sezon ulaşılan verileri, gelecek sezonda yürürlüğe girecek yeni uygulamaları ve değişiklikleri anlattı.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri de, kura çekimi esnasında, gelecek sezon için bütün katılımcılara başarı ve şans dileklerini iletti.

Kura çekimi sonucunda BSL’de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bahçeşehir Koleji– Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom – Galatasaray Doğa Sigorta

Gaziantep Basketbol – Afyon Belediyespor

İstanbul BBSK – Fenerbahçe Beko

Bursaspor – Tofaş

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol – Darüşşafaka Tekfen

Teksüt Bandırma – Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes – Ormanspor

BSL’de 2019-2020 sezonu maçları 27 Eylül 2019’da başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 10 Ocak 2020’de başlayacak olup, normal sezon 4 Mayıs 2020’de tamamlanacak.

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