Son dakika: Başakşehir'in rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Başakşehir ilk maçını içeride oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Karabağ - Kopenhag

Hapoel - Slavia Prag

Olympiakos - Rijeka

Celtic - Astana

Hapoel Beer Sheva - Maribor

BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA

Young Boys - CSKA Moskva

Napoli - Nice

Hoffenheim - Liverpool

Sporting Lizbon - Steaua Bükreş

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ SEVİLLA'YI TANIYALIM...

Üç sene üst üste UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olan Sevilla, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılınca bu unvanını 4.kez koruma şansını da yitirdi.



KJAER'İN YENİ TAKIMI

Takıma 7 yeni transfer yapan ekip bu dönemde en yüksek bonservis ücretini Sampdoria formasıyla iyi işler çıkaran Luis Muriel’e 20 milyon Euro ödeyerek yaptı. Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Simon Kjaer’i de 12,5 milyon Euro karşılığında transfer eden Sevilla bu isimlerin yanı sıra Nolito, Ever Banega, Guido Pizarro, Sébastien Corchia ve Jesús Navas gibi önemli oyuncuları da renklerine kattı.



Transfer şu ana kadar 61,5 milyon Euro harcayan Sevilla, maçlarını 42 bin kişilik Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynuyor.

HOCALARI TAM BİR FENOMEN

Yaklaşık 250 milyon Euro kadro değerine ve 26 yaş ortalamasına sahip Sevilla yıldız futbolcuları kadar yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo ile de dikkat çekiyor.



Kısaca “Toto” olarak tanınan Arjantinli ismini özellikle Celta Vigo takımında yarattığı kimlikle duyurdu. Oldukça farklı bir portreye sahip olan Berizzo ilk kez Guardiola'nın fikir babalarından Marcelo Bielsa tarafından keşfedildi.



Bir futbolcu olarak başladığı kariyerinde yeteri ünü kazanamayan Berizzo, rekabetçi yanı, huzursuz bir karaktere sahip olması ve gözlemden vazgeçmeyen yapısıyla Bielsa'nın güvenini kazandı. Bielsa ile birlikte metodik analizler üzerinde yılmadan çalıştı. Günlerini maç analizleriyle, bilgisayarı başında sistemler üzerinde çalışarak geçirdi. Ve Bielsa ile birlikte Şili futbol tarihini değiştiren ekibin en önemli parçası olmayı başardı.



FUTBOLUN YENİ İNCİSİ

"Kendini her gün yenilemenin bir zorunluluk olduğunu Bielsa'dan öğrendim" diyen Berizzo, Estudiantes ve O'Higgins gibi takımlara bir kimlik kazandırdıktan sonra 2014'te Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Luis Enrique'nin ardından neler yapacağı merak konusuydu. Daha görevi devralır almaz takıma bir sanatçı gibi özel dokunuşlar yaptı. Özellikle Benfica'dan dönen Nolito'ya yeni bir başlangıç şansı verdi. Onunla yaptığı özel toplantılar yaptı ve antrenmanlarda yakından ilgilendi. Ve Nolito kariyerinin en muhteşem performansına ulaştı.



Temmuz ayında Sevilla’ya imza atan Berizzo, Manchester City’de aradığını bulamayan Nolito’ya bir kez daha kapılarını açtı. Arjantin'den çıkan teknik direktör furyasının son halkası olan Berizzo, Diego Simeone ve Mauricio Pochettino gibi isimlerle anılırken, otoriteler tarafından "futbolun yeni incisi" olarak gösteriliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR