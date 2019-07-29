Son Dakika: Başakşehir'den bir transfer daha! Miguel Vieira ile anlaşma tamam...
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, bir transfere daha imza attı. İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieria ile prensip anlaşmasına vardı.
Medipol Başakşehir, Portekizli stoper Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı renklerine kattı.
Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.
Adı transfer söylentilerine karışan Adebayor'un eski günlerinden görüntüleri izliyoruz...
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