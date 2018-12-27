Son dakika: Başakşehir Robinho ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in, Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Robinho ile anlaştığı duyuruldu.
Başakşehir Kulübü resmi sosyal hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
🤝🏻 "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun."— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 27 Aralık 2018
Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/a7nlFuNmXb
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