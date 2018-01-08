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Son dakika: Başakşehir Arda Turan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Başakşehir, Arda Turan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı...

Hürriyet Haber
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Medipol Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan transferi için anlaşma sağladı. İstanbul ekibi 1,5 yıllığına milli futbolcuyu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Arda Turan'ın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.

AVCI: ARDA'YA KAPIMIZ AÇIK

Arda Turan'ın son dönemde Medipol Başakşehir ile adının anılması ile ilgili yorum yapan Abdullah Avcı, Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum.

Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz dedi.

Ve Barcelona, Arda'yı gönderdi! İşte belgesi...
Ve Barcelona, Arda'yı gönderdi! İşte belgesi...
Barcelona'nın yeni transferi Philippe Coutinho'nun forma numarası belli oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın 7 numaralı formasını giyecek.

 

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