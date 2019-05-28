Son dakika: Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde ile yolları ayırıyor
Avrupa'da transfer piyasası sezonun bitimiyle hareketlenirken, şok bir gelişme Barcelona cephesinde yaşandı.
La Liga'yı şampiyon olarak bitiren Barcelona'nın, teknik direktör Erneste Valverde ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi. El Mundo Deportivo'nun haberine göre karar gün içinde açıklanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenilerek büyük darbe alan Katalanlar'da yönetim bu başarısızlığı esas alarak Valverde'nin görevine son vermeye karar verdi.
Barcelona'nın teknik direktörlük görevine ise Belçika A Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'i getirmesi bekleniyor. Barcelona'nın Martinez ile anlaşma sağlayamaması durumunda ise eski oyuncusu Ronald Koeman'a yöneleceği ifade edildi.
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz günlerde Valverde ile yola devam edeceklerni açıklamıştı. Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam, Arda Turan'a süre vermeyerek onun takımdan gitmesine onay veren isimdi.
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