Son dakika: Bafetimbi Gomis Al-Hilal'de!
Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı. Öte yandan Galatasaray yönetimi görüşmeleri borsaya bildirdi. Gomis yeni takımının formasıyla poz verdi. Sarı-kırmızılılar KAP'a açıklama yaptı.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında Al-Hilal Kulübü'ne transfer edildiğini açıkladı.
Gomis'in bu transferden kazancının 3 yıllık 18 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.
Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in Başkanı Sami Al Jaber, dün gece Bafetimbi Gomis'in menajeri Touti Mendy ile Beşiktaş’ta bir otelde bir araya gelmişti.
Galatasaray’dan zam isteği geri çevrildiği için mutsuz ve isteksiz olan Gomis kendisine yapılan cazip öneriyi değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray geçen sene Swensea’den 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Gomis’e imza parasıyla beraber 1 sene içinde 6.4 milyon Euro ödemişti.
غوميز 😍😂💙 pic.twitter.com/E5LoXRdQuo— اخبار الهلال (@hilalstuff) 23 Ağustos 2018
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Fransız forveti Bafetimbi Gomis'i resmen gönderiyor. Sarı-kırmızılılar Suudi Arabistan temisilcisi Al-Hilal ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Galatasaray'ın kasasına transferden 6 milyon Euro girecek.
Gomis sezon öncesi zam isteğinin gerçekleşmemesinden ötürü mutsuzdu. Teknik direktör Fatih Terim, Gomis'i lig başından bu yana yedek oturtuyordu.
Galatasaray şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club Şirketimize 6.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.
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